Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Мы гордимся, спасибо». Ангелина Мельникова поздравила Овечкина с рекордом

«Мы гордимся, спасибо». Ангелина Мельникова поздравила Овечкина с рекордом
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова поздравила капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового, исторического рекорда по голам в НХЛ.

«Не могу не поздравить Александра Овечкина с его рекордом — это легендарное событие!

На самом деле я абсолютно далека от хоккея, но всё же на матчах была — самым впечатляющим, конечно, стал московский ЧМ-2016. Помню, каким захватывающим мне показался этот спорт, особенно его скорость. Читая новости про рекорд, снова пришла в тот восторг, который испытала несколько лет назад, сидя на трибуне.

Александр, поздравляю! Спасибо за ваш титанический труд — мы гордимся вами!» — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

Материалы по теме
«Рекорда не должно было случиться». Реакция Америки на великое достижение Овечкина
«Рекорда не должно было случиться». Реакция Америки на великое достижение Овечкина
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android