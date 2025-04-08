«Мы гордимся, спасибо». Ангелина Мельникова поздравила Овечкина с рекордом

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова поздравила капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового, исторического рекорда по голам в НХЛ.

«Не могу не поздравить Александра Овечкина с его рекордом — это легендарное событие!

На самом деле я абсолютно далека от хоккея, но всё же на матчах была — самым впечатляющим, конечно, стал московский ЧМ-2016. Помню, каким захватывающим мне показался этот спорт, особенно его скорость. Читая новости про рекорд, снова пришла в тот восторг, который испытала несколько лет назад, сидя на трибуне.

Александр, поздравляю! Спасибо за ваш титанический труд — мы гордимся вами!» — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).