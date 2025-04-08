Заурбек Сидаков вышел в полуфинал ЧЕ-2025, поборов 4-кратного чемпиона Салказанова

Олимпийский чемпион 2020 года трёхкратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков вышел в полуфинал весовой категории до 74 кг на чемпионате Европы – 2025, который проходит в Братиславе (Словакия).

В четвертьфинале престижных соревнований Сидаков со счётом 4:2 поборол Таймураза Салказанова, представлявшего Словакию.

Нельзя не отметить, что Салказанов четыре года подряд (2021, 2022, 2023, 2024) не знал поражений на чемпионатах Европы. Сидаков в них участия не принимал.

За выход в финал соревнований Сидаков сразится с Мурадом Курамагомедовым, который представляет Венгрию. Начало полуфинальных схваток в этой весовой категории назначено на 17:45 мск.