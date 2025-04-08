Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Диалог нужен и возможен!» Губерниев — об отказе гимнастов возвращаться на мировую арену

«Диалог нужен и возможен!» Губерниев — об отказе гимнастов возвращаться на мировую арену
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ российских гимнастов возвращаться на международные соревнования.

«Кстати, по поводу гимнастов и отказа от выступлений, практика других федераций доказывает, что надо общаться с международными структурами, объяснять, убеждать! Безнадёжных ситуаций не бывает, диалог нужен! И возможен!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, 5 апреля стало известно, что российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику и получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Федерация гимнастики России мотивировала это тем, что другим спортсменам из России несправедливо было отказано в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Российские гимнасты сами отказались от возвращения на мировую арену. Что случилось?
Российские гимнасты сами отказались от возвращения на мировую арену. Что случилось?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android