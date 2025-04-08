Заур Угуев и Заурбек Сидаков вышли в финал чемпионата Европы по вольной борьбе

Олимпийские чемпионы Заур Угуев и Заурбек Сидаков вышли в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в Братиславе. Сидаков в полуфинале одержал победу над Мурадом Курамагомедовым со счетом 2:0, а Угуев оказался сильнее белоруса Дмитрия Шамело.

В финале весовой категории до 61 кг Угуев встретится с армянином Арсеном Арутюняном. Сидаков (до 74 кг) поборется за золотую медаль с Черменом Валиевым из Албании.

Вольная борьба. Чемпионат Европы. Полуфинал:

Заур Угуев (Россия) — Дмитрий Шамело (Беларусь) — 10:0;

Мурад Курамагомедов (Венгрия) — Зарубек Сидаков (Россия) — 0:2;

Артур Найфонов (Россия) — Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) — 3:6.

Российские борцы выступят на чемпионате Европы под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).