Заур Угуев и Заурбек Сидаков вышли в финал чемпионата Европы по вольной борьбе
Поделиться
Олимпийские чемпионы Заур Угуев и Заурбек Сидаков вышли в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в Братиславе. Сидаков в полуфинале одержал победу над Мурадом Курамагомедовым со счетом 2:0, а Угуев оказался сильнее белоруса Дмитрия Шамело.
В финале весовой категории до 61 кг Угуев встретится с армянином Арсеном Арутюняном. Сидаков (до 74 кг) поборется за золотую медаль с Черменом Валиевым из Албании.
Вольная борьба. Чемпионат Европы. Полуфинал:
- Заур Угуев (Россия) — Дмитрий Шамело (Беларусь) — 10:0;
- Мурад Курамагомедов (Венгрия) — Зарубек Сидаков (Россия) — 0:2;
- Артур Найфонов (Россия) — Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) — 3:6.
Российские борцы выступят на чемпионате Европы под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
Комментарии
- 8 апреля 2025
-
19:34
-
15:50
-
14:49
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:30
-
12:05
-
11:40
-
11:21
-
11:15
-
10:45
-
10:20
-
10:03
-
09:55
-
09:30
-
08:40
-
08:18
- 7 апреля 2025
-
21:51
-
19:31
-
18:54
-
17:35
-
17:16
-
16:51
-
16:18
-
15:38
-
15:29
-
13:08
-
12:48
-
12:11
-
11:38
- 6 апреля 2025
-
23:24
-
22:56