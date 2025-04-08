Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Заур Угуев и Заурбек Сидаков вышли в финал чемпионата Европы по вольной борьбе

Заур Угуев и Заурбек Сидаков вышли в финал чемпионата Европы по вольной борьбе
Комментарии

Олимпийские чемпионы Заур Угуев и Заурбек Сидаков вышли в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в Братиславе. Сидаков в полуфинале одержал победу над Мурадом Курамагомедовым со счетом 2:0, а Угуев оказался сильнее белоруса Дмитрия Шамело.

В финале весовой категории до 61 кг Угуев встретится с армянином Арсеном Арутюняном. Сидаков (до 74 кг) поборется за золотую медаль с Черменом Валиевым из Албании.

Вольная борьба. Чемпионат Европы. Полуфинал:

  • Заур Угуев (Россия) — Дмитрий Шамело (Беларусь) — 10:0;
  • Мурад Курамагомедов (Венгрия) — Зарубек Сидаков (Россия) — 0:2;
  • Артур Найфонов (Россия) — Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) — 3:6.

Российские борцы выступят на чемпионате Европы под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android