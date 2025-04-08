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Россиянин Начын Монгуш завоевал золото на ЧЕ-2025 по вольной борьбе до 57 кг

Россиянин Начын Монгуш завоевал золото на ЧЕ-2025 по вольной борьбе до 57 кг
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Россиянин Начын Монгуш завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе. В финале в весовой категории до 57 кг он обошёл серба Азамата Тускаева со счётом 6:4.

Бронзу в этой категории заработали Арыйан Тютрин (Беларусь) и Ислам Базарганов (Азербайджан).

В финал соревнований также вышли россияне Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг), Заур Угуев (до 61 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг).

Начыну Монгушу 25 лет. В 2021 году он завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Варшаве. Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы (UWW).

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