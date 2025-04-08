Россиянин Ибрагимов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе

Россиянин Ибрагим Ибрагимов завоевал золото на чемпионате Европы — 2025 по вольной борьбе. В финале весовой категории до 65 кг он победил Хамзата Арсамерзуева, представляющего Францию.

Бронзовыми призёрами стали Вазген Теванян (Армения) и Али Рахимзада (Азербайджан).

Ранее победителем в категории до 57 кг стал россиянин Начын Монгуш.

В финал соревнований также вышли россияне Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг), Заур Угуев (до 61 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.