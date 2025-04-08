Россиянин Давид Баев стал чемпионом Европы — 2025 по вольной борьбе в весе до 70 кг

Россиянин Давид Баев завоевал золото на чемпионате Европы — 2025. В финале весовой категории до 70 кг он оказался сильнее Армана Андреасяна из Армении со счётом 4:1.

Бронзу завоевали Акаки Кемертелидзе из Грузии и Канан Хейбатов из Азербайджана.

Ранее победителями чемпионата Европы — 2025 стали россияне Начын Монгуш (до 57 кг) и Ибаргим Ибаригмов (до 65 кг).

В финал соревнований также вышли россияне Ахмед Усманов (до 79 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг), Заур Угуев (до 61 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.