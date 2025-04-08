Все победы россиян на ЧЕ-2025 по борьбе будут посвящены памяти Бувайсара Сайтиева

Руководитель пресс‑службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян сообщил, что все победы россиян на чемпионате Европы — 2025 будут посвящены памяти трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

«Все победы на чемпионате Европы нашей команды будут посвящены светлой памяти Бувайсара Сайтиева», — написал Аванян в социальных сетях.

Бувайсар Сайтиев умер 2 марта в возрасте 49 лет, у него были проблемы с сердцем. Помимо завоевания трёх олимпийских золотых медалей, Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионаты Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006) и четырежды становился чемпионом России.

Ранее победителями чемпионата Европы — 2025 уже стали россияне Начын Монгуш (до 57 кг) и Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг). В финал вышли Ахмед Усманов (до 79 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг), Заур Угуев (до 61 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг).