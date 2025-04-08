Россиянин Ахмед Усманов завоевал золото на чемпионате Европы — 2025

Обладатель Кубка мира 2020 года, российский борец вольного стиля Ахмед Усманов завоевал золото на чемпионате Европы — 2025 по вольной борьбе. В финале весовой категории до 79 кг он оказался сильнее Зелимхана Хаджиева, представляющего Францию, со счётом 9:1.

Бронзовыми медалистами в этом весе стали Ахсарбек Гулаев (Словакия) и Владимир Гамкрелидзе (Грузия).

Ранее победителями чемпионата Европы — 2025 оказались россияне Начын Монгуш (до 57 кг) и Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг) и Давид Баев (до 70 кг). В финал соревнований также вышли Магомед Курбанов (до 97 кг), Заур Угуев (до 61 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг).