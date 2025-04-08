Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянин Магомед Курбанов завоевал серебро на чемпионате Европы — 2025 по вольной борьбе

Россиянин Магомед Курбанов завоевал серебро на чемпионате Европы — 2025 по вольной борьбе
Комментарии

Россиянин Магомед Курбанов стал серебряным призёром чемпионата Европы — 2025. В финале в весовой категории до 97 кг он уступил представителю Грузии Гиви Мачарашвили со счётом 2:3.

Бронзу завоевали Ричард Вегх из Венгрии и Батырбек Цакулов из Словакии.

Ранее победителями чемпионата Европы — 2025 оказались россияне Начын Монгуш (до 57 кг) и Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг) и Давид Баев (до 70 кг). В финал соревнований также вышли Заур Угуев (до 61 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.

Материалы по теме
Россиянин Ахмед Усманов завоевал золото на чемпионате Европы — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android