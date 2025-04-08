Россиянин Магомед Курбанов завоевал серебро на чемпионате Европы — 2025 по вольной борьбе

Россиянин Магомед Курбанов стал серебряным призёром чемпионата Европы — 2025. В финале в весовой категории до 97 кг он уступил представителю Грузии Гиви Мачарашвили со счётом 2:3.

Бронзу завоевали Ричард Вегх из Венгрии и Батырбек Цакулов из Словакии.

Ранее победителями чемпионата Европы — 2025 оказались россияне Начын Монгуш (до 57 кг) и Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг) и Давид Баев (до 70 кг). В финал соревнований также вышли Заур Угуев (до 61 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.