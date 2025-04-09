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Велогонщики Егор Титов и Вадим Гвоздарев получили нейтральный статус

Велогонщики Егор Титов и Вадим Гвоздарев получили нейтральный статус
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17-летние российские велогонщики Егор Титов и Вадим Гвоздарев получили нейтральный статус для выступления на международных турнирах. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на данные Международного союза велосипедистов (UCI).

Гвоздарев является обладателем золотой медали в кросс-кантри в рамках международных соревнований в Челябинске (2024), а Титов — бронзовым призёром.

Ранее российская велогонщица Алина Лысенко раскрыла, что ей поступало одно предложение о смене спортивного гражданства и выступлениях за Узбекистан. В декабре 2024-го она стала победительницей общего спринтерского зачёта Лиги чемпионов по велоспорту на треке.

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