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Давид Баев — о первом международном турнире с 2019 года: очень долго ждал этого момента

Давид Баев — о первом международном турнире с 2019 года: очень долго ждал этого момента
Давид Баев
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Российский борец чемпион мира Давид Баев прокомментировал победу на ЧЕ-2025 в Словакии. В финале весовой категории до 70 кг он одолел Армана Андреасяна из Армении. Это первое выступление российского вольника с 2019 года на международном турнире.

«Честно, я очень долго ждал этого момента, наслаждался каждой секундой. Я так сильно хотел увидеть эти сине-фиолетовые баннеры с эмблемой UWW.

Мне было 16 лет, когда я впервые поехал за границу — это была Словакия. Мои первые международные соревнования [ЧМ среди юношей до 17 лет] в весовой категории 58 килограммов. Я победил, так что у меня остались только хорошие воспоминания о Словакии. У меня здесь есть друзья, и некоторые из моих близких друзей даже выступают за сборную Словакии. Я навещал их здесь, гостил у них», — приводит слова Баева пресс-служба UWW.

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