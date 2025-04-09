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Давид Баев — о Бувайсаре Сайтиеве: его имя стало нарицательным, как Марадона в футболе

Давид Баев — о Бувайсаре Сайтиеве: его имя стало нарицательным, как Марадона в футболе
Давид Баев
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Российский борец чемпион мира и Европы Давид Баев поделился воспоминаниями о трёхкратном олимпийском чемпионе по вольной борьбе Бувайсаре Сайтиеве. Титулованного борца не стало 2 марта в возрасте 49 лет.

«Саитиев — легендарный борец. Его имя стал нарицательным. Это как когда кто-то говорит о баскетболе, они упоминают Джордана. Или когда речь идёт о футболе, они вспоминают Роналдо или Марадону. В борьбе это Сайтиев. То, что он показал на ковре, никто никогда не показывал раньше и, вероятно, никогда не покажет.

Я встречался с ним один раз в детстве. Друзья моего отца взяли меня на турнир памяти Ахмата Кадырова. Я был совсем маленьким, но помню, как сидел с ним за одним столом, — у меня даже есть фотография. Всегда хотел спросить его, помнит ли он того маленького мальчика, который сидел с ним за столом в том кафе. Но, к сожалению, у меня так и не появилось возможности», — приводит слова Баева пресс-служба UWW.

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