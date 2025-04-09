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Усэйн Болт: моя цель — выиграть «Грэмми»

Усэйн Болт: моя цель — выиграть «Грэмми»
Усэйн Болт
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Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямайский спринтер Усэйн Болт рассказал о своих увлечениях, которыми занимается после профессионального спорта. Спортсмен увлекается музыкой и несколько лет назад выпустил дебютный альбом «Country Yutes».

«Моя цель — выиграть «Грэмми». Нет ничего приятнее безделья, но я играю в домино по шесть часов в день с друзьями», — приводит слова бывшего спринтера AS.

Напомним, Усэйн Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 м на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).

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