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Усэйн Болт назвал самый важный для него момент в карьере

Усэйн Болт назвал самый важный для него момент в карьере
Усэйн Болт
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Ямайский бегун восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт вспомнил самый важный момент в его профессиональной карьере.

«Лондон-2012. Я был знаменосцем, стадион всегда был заполненным. Но я мог бы добиться большего, быть быстрее. Сейчас я на пенсии, но мне нужно оставаться в форме», — приводит слова спортсмена AS.

Он также отметил, что ничего не стал бы менять в своём прошлом и рассказал, как реагирует на архивные кадры забегов со своим участием.

«Расти в сельской местности было фантастическим. Я бы ничего не стал менять в те годы, ведь они сделали меня тем, кем я сейчас являюсь. Начал бегать, когда мне было семь лет. До сих пор помню радость победы в своём первом соревновании. Никогда не забуду имя того, кто тогда был быстрее меня и немного старше, — Рикардо Гуэдес.

У меня мурашки по коже [когда смотрю на себя]. Задаюсь вопросом: «Это я?» — добавил он.

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