Три россиянки вышли в полуфинал ЧЕ-2025 по борьбе в Словакии
Надежда Соколова, Екатерина Вербина и Анастасия Сидельникова вышли в полуфинал чемпионата Европы — 2025 по борьбе в Братиславе (Словакия). Схватки за выход в финал состоятся вечером, 9 апреля.
ЧЕ-2025. Женская борьба. Составы полуфинальных пар с участием россиянок:
- до 50 кг: Оксана Ливач (Украина) — Надежда Соколова (Россия);
- до 55 кг: Екатерина Вербина (Россия) — Александра Хоменец (Украина);
- до 59 кг: Эрика Богнар (Венгрия) — Анастасия Сидельникова (Россия).
Сегодня, 9 апреля, также состоятся финалы в вольной борьбе. В весовой категории до 61 кг Заур Угуев поспорит за золото с Арсеном Арутюняном (Армения), а Заурбек Сидаков в весе до 74 кг — с экс-россиянином Черменом Валиевым (Албания).
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