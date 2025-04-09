Три россиянки вышли в полуфинал ЧЕ-2025 по борьбе в Словакии

Надежда Соколова, Екатерина Вербина и Анастасия Сидельникова вышли в полуфинал чемпионата Европы — 2025 по борьбе в Братиславе (Словакия). Схватки за выход в финал состоятся вечером, 9 апреля.

ЧЕ-2025. Женская борьба. Составы полуфинальных пар с участием россиянок:

до 50 кг: Оксана Ливач (Украина) — Надежда Соколова (Россия) ;

; до 55 кг: Екатерина Вербина (Россия) — Александра Хоменец (Украина);

— Александра Хоменец (Украина); до 59 кг: Эрика Богнар (Венгрия) — Анастасия Сидельникова (Россия).

Сегодня, 9 апреля, также состоятся финалы в вольной борьбе. В весовой категории до 61 кг Заур Угуев поспорит за золото с Арсеном Арутюняном (Армения), а Заурбек Сидаков в весе до 74 кг — с экс-россиянином Черменом Валиевым (Албания).