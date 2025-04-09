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Сборная России по футзалу обыграла Иран в стартовом матче турнира в Таиланде

Сборная России по футзалу обыграла Иран в стартовом матче турнира в Таиланде
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В рамках международного турнира по футзалу SAT Futsal Championship в Таиланде состоялся матч между мужскими сборными России и Ирана. Игра закончилась победой россиян со счётом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Чишкала и Антон Соколов. Единственный гол иранской команды на счету Амирхоссейна Риванди.

В турнире также принимают участие сборные Таиланда и Кувейта. Следующая игра российских футзалистов состоится завтра, 10 апреля. Соперником россиян станет команда Таиланда. 12 апреля в заключительном матче россияне сыграют со сборной Кувейта. Против Таиланда россияне сыграли лишь один раз, в 2016 году. Тогда сборная России под руководством Сергея Скоровича одержала победу — 6:4. Встреча со сборной Кувейта станет первой для национальной команды.

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