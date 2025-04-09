Цзюй Вэньцзюнь победила Тань Чжунъи и вышла вперёд в матче за звание чемпионки мира
Поделиться
Сегодня, 9 апреля, прошла пятая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам. В её рамках 17-я чемпионка мира китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь победила соотечественницу Тань Чжунъи. Таким образом, счёт матча за «мировую шахматную корону» стал 3-2 в пользу Вэньцзюнь.
Игра за звание чемпионки мира проходит в двух китайских городах. Первые шесть партий состоятся в Шанхае (с 1 по 10 апреля), оставшиеся шесть партий и тай-брейк (при необходимости) — в Чунцине (с 11 по 23 апреля).
Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира с 2018 года. Тань Чжунъи была чемпионкой мира в 2017-2018 годах. Она выиграла турнир претенденток в 2024 году.
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
16:28
-
16:02
-
15:51
-
15:14
-
13:48
-
13:36
-
12:57
-
12:48
-
11:42
-
08:30
- 8 апреля 2025
-
22:27
-
21:36
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
19:34
-
15:50
-
14:49
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:30
-
12:05
-
11:40
-
11:21
-
11:15
-
10:45
-
10:20
-
10:03
-
09:55
-
09:30
-
08:40