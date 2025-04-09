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Чемпиону мира по снукеру предъявлено обвинение в сексуальном насилии над двумя детьми

Чемпиону мира по снукеру предъявлено обвинение в сексуальном насилии над двумя детьми
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Шотландский снукерист чемпион мира Грэм Дотт обвиняется в сексуальном насилии над двумя детьми. Об этом сообщает The Sun.

Дотту предъявлены два обвинения против мальчика и девочки, которым на момент предполагаемых инцидентов было около 10 лет. В судебных документах утверждается, что чемпион мира 2006 года 20 лет назад напал на девочку в районе Глазго. Прокуроры утверждают, что он «дал ей указание снять нижнюю часть одежды», а затем «обнажил свой пенис, прежде чем напасть на ребёнка». Во втором обвинении против мальчика утверждается, что Дотт разделся догола и вошёл в душ, когда мальчик купался. Его также подозревают в сексуальном насилии над мальчиком в период с 2006 по 2010 год.

47-летний Дотт — чемпион мира (2006) и двукратный финалист мировых первенств (2004, 2010).

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