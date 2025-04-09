«Интерес к виду спорта пропал». Глава Федерации бенди России — об отстранении сборной

Глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник заявил, что санкции в отношении российских спортсменов негативно повлияли на развитие вида спорта в мире.

– Насколько международные санкции мешают развитию бенди в стране?

– Они мешают не только нам. В конце марта в Швеции завершился чемпионат мира. Все отмечают, что он был мало кому интересен — низкая посещаемость и всего 10 команд. Хотя на том же ЧМ-2019 – последнем, где играла сборная России, было 20 участников!

Раньше в любой стране стадионы были заполнены, а сейчас интерес к виду спорта пропал. Присутствие сборной России служило стимулом для других стран двигаться вперёд. В своё время мы брали себе чемпионаты мира, чтобы подтянуть инфраструктуру в регионах. За счёт этого удалось построить хорошие стадионы. Зарубежным командам очень нравилось приезжать в Россию. Так что наше отстранение — большой удар по бенди в целом. Негативные последствия этого решения уже заметны. Из последних новостей – проблемы в Финляндии, чья национальная федерация объявила, что не примет участия в ЧМ-2026, — приводит слова Скрынника сайт Олимпийского комитета России (ОКР).