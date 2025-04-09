Глава Федерации хоккея с мячом: ряд стран выступает против участия России в турнирах

Глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник рассказал, что у российских спортсменов пока нет перспектив на скорое возвращение к международным соревнованиям.

— Подвижек к возвращению России нет?

— На официальном уровне — нет. Ряд стран по-прежнему выступает против участия России в международных турнирах. Но есть неформальные обращения от некоторых национальных федераций. Можно сказать, идёт прощупывание почвы. Без нас реально неинтересно, — приводит слова Скрынника сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее Скрынник заявил, что без сборной России у зрителей пропал интерес к виду спорта.