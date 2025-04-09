Бывший игрок сборной ЮАР по регби будет выступать за «Динамо»

Южноафриканский регбист Джейден Барон перешёл в российскую лигу и будет представлять московское «Динамо».

Фото: Соцсети игрока

О его приезде в столицу стало известно со страницы спортсмена в соцсетях, где он позирует на фоне заснеженного стадиона «Динамо».

Барон играет на позиции скрам-хава (полузащитник).

На родине Джейден Барон известен не только игрой за сборную, но и криминалом. В конце прошлого года спортсмена с другом и братом обвиняли в покушении на убийство с применением холодного оружия. Вину они не признали, в итоге суд отпустил их под залог.