Россиянин Заур Угуев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе

Российский борец Заур Угуев одержал победу на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе (Словакия). В финале весовой категории до 61 кг он одолел представителя Армении Арсена Арутюняна. Бронзовые медали в этом весе завоевали Зелимхан Абакаров из Албании и украинский борец Андрий Джелеп.

Ранее победителями чемпионата Европы — 2025 оказались россияне Начын Монгуш (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг) и Давид Баев (до 70 кг).

Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы (UWW).