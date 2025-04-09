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Россиянин Заур Угуев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе

Россиянин Заур Угуев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе
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Российский борец Заур Угуев одержал победу на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе (Словакия). В финале весовой категории до 61 кг он одолел представителя Армении Арсена Арутюняна. Бронзовые медали в этом весе завоевали Зелимхан Абакаров из Албании и украинский борец Андрий Джелеп.

Ранее победителями чемпионата Европы — 2025 оказались россияне Начын Монгуш (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг) и Давид Баев (до 70 кг).

Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы (UWW).

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