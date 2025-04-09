Заурбек Сидаков проиграл экс-россиянину в финале ЧЕ-2025 по вольной борьбе

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков проиграл экс-россиянину бронзовому призёру Игр 2024 года Чермену Валиеву из Албании в финале чемпионата Европы — 2025 в категории до 74 кг. Соревнования проходят в Братиславе (Словакия).

Судьбу схватки между Сидаковым и Валиевым решил челлендж при счёте 4:4. После пересмотра эпизода золото соревнований досталось представителю Албании.

Ранее российский борец Заур Угуев одержал победу в финале чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг. Напомним, чемпионат Европы в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы (UWW).