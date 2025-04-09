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МОК обсуждает допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2026 с международными федерациями

МОК обсуждает допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2026 с международными федерациями
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Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает допуск российских спортсменов на Олимпийские игры — 2026 с международными федерациями зимних видов спорта. Об этом сообщил спортивный директор организации Кит Макконнелл.

«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — приводит слова Макконнелла ТАСС.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах — Милан и Кортин-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

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