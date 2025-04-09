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МОК заключил контракт о проведении Олимпийских игр — 2030 во Французских Альпах

МОК заключил контракт о проведении Олимпийских игр — 2030 во Французских Альпах
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Фото: olympics.com

Международный олимпийский комитет (МОК) подписал контракт на проведение Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.

«В марте премьер‑министр Франции Франсуа Байру направил письмо в МОК, в котором содержалось описание шагов по принятию закона о бюджете для проведения Игр. В том же письме было опубликовано финансовое обязательство французского правительства, что также позволило подтвердить обязательство двух регионов — Овернь‑Рона‑Альпы и Прованс‑Альпы‑Лазурный берег», — говорится в сообщении на сайте МОК.

В июле прошлого года на 142‑й сессии МОК Французские Альпы были выбраны местом проведения Игр‑2030 при условии предоставления гарантий со стороны властей.

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