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В олимпийскую программу Игр 2028 года вошли новые дисциплины по плаванию

В олимпийскую программу Игр 2028 года вошли новые дисциплины по плаванию
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В олимпийскую программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе (США) вошли дистанции 50 м вольным стилем, брассом, на спине и баттерфляем. Об этом сообщает международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

«50 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине официально добавлены в олимпийскую программу 2028 года в Лос-Анджелесе», — говорится в заявлении World Aquatics.

Отметим, флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол также официально вошли в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Соответствующее предложение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) было поддержано на сессии организации в Мумбаи.

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