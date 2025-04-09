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Мамиашвили агрессивно наградил экс-россиянина, завоевавшего золото на ЧЕ-2025 по борьбе

Мамиашвили агрессивно наградил экс-россиянина, завоевавшего золото на ЧЕ-2025 по борьбе
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили агрессивно наградил экс-россиянина, бронзового призёра Игр 2024 года Чермена Валиева из Албании, завоевавшего золото на ЧЕ-2025 по борьбе в категории до 74 кг. Мамиашвили дерзко надел медаль на чемпиона соревнований, после чего тот слегка отмахнулся.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

В финальном поединке Валиев одолел олимпийского чемпиона 2020 года, трёхкратного чемпиона мира российского борца вольного стиля Заурбека Сидакова. Судьбу схватки между Сидаковым и Валиевым решил челлендж при счёте 4:4. После пересмотра эпизода золото соревнований досталось представителю Албании.

Напомним, чемпионат Европы в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы (UWW).

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