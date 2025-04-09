Тренер Валиева — о Мамиашвили: не знаю, как его человеком можно назвать

Кахабер Дзукаев, тренер Чермена Валиева, прокомментировал жест главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили на церемонии награждения чемпионата Европы — 2025 по борьбе.

Мамиашвили агрессивно наградил экс-россиянина Валиева, ныне представляющего Албанию, золотой медалью. Он дерзко надел медаль на чемпиона соревнований, после чего тот слегка отмахнулся.

«Это взрослый человек, у него седые волосы. Если он себе это позволил, то я не знаю, как его человеком можно назвать. Как может быть такое? Он — великий, а пацанёнок идёт на эту ступень, и он так себя ведёт. Улыбается лицемерно. Так же нельзя?! Если есть какие-то претензии, позови пацана, и он тебе ответ даст. Я не знаю, что именно там произошло», — сказал Дзукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.