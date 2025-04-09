Тренер Валиева оценил финал чемпионата Европы — 2025 по борьбе

Кахабер Дзукаев, тренер Чермена Валиева, прокомментировал финал чемпионата Европы — 2025 по борьбе между своим подопечным и Заурбеком Сидаковым.

— Как оцените именно финал между Заурбеком Сидаковым и Черменом Валиевым?

— Мне звонил Эльбрус Дудаев, тренер Заурбека, и поздравлял. Я ему сказал: «Эльбрус, и тебе, и Заурбеку огромное спасибо. В этом успехе много вашего труда». Почему? Потому что Чермен вырос на Заурбеке. Перед Олимпиадой был ЧМ (2023), у них была прикидка. Неизвестно было ещё: поедет Заур или нет. Чепик (Чермен Валиев) был расстроен, когда при объявлении команды его имя не назвали. Заурбек к нему тогда подошёл и сказал: «Что ты здесь сидишь? Неизвестно, поеду я на мир или нет». Заурбек — титан, великий борец. Мы выросли благодаря этому человеку. Я желаю любому тренеру, чтобы он вырастил пацана на Чермене Валиеве и он стал великим, — сказал Дзукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.