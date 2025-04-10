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«Сидел бы дома, упускал бы свою жизнь». Лифинцев — о мотивации заниматься плаванием

«Сидел бы дома, упускал бы свою жизнь». Лифинцев — о мотивации заниматься плаванием
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Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде россиянин Мирон Лифинцев рассказал, как находит мотивацию.

«Жертвую многим ради результата. Ради победы. Ради того, чтобы меня знали как пловца. Не назвал бы это жертвами на самом деле. Ведь, проходя мимо каких-то вещей, ты всегда получаешь взамен что-то другое.

Сидел бы я дома, ничего не делая, — вот тогда реально упускал бы свою жизнь. А когда ты действительно пашешь ради того, чтобы чего-то добиться, и за это получаешь вознаграждение в виде победы, — это всё-таки совсем другая история. Не говоря уже о том, что я действительно люблю плавать», — приводит слова Лифинцева RT на русском.

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