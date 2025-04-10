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Лифинцев: чтобы стать лучшим, не надо никому бить морду

Лифинцев: чтобы стать лучшим, не надо никому бить морду
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Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде россиянин Мирон Лифинцев признался, что не любил драться в школьные годы.

«Как-то раз мне по носу прилетело, пришлось небольшой ответ дать. Но это было в начальных классах. В школе как-то так сложилось, что я, хоть и был самым большим в классе, не пытался никому доказывать что-то силой. Не был бунтарём. Со всеми находил общий язык, со всеми шутил. Так я и люблю плавание за то, что тут каждый работает на свой собственный результат. И чтобы стать лучшим, не надо никому бить морду», — приводит слова Лифинцева RT на русском.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2025 в венгерском Будапеште Лифинцев выиграл две личные золотые медали — в плавании на 50 м и 100 м на спине, а также помог одержать победы в трёх эстафетных гонках (смешанных комбинированных эстафетах 4х50 м и 4х100 м, комбинированной эстафете 4х100 м).

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