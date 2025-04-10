«Наносит ущерб репутации всей России». Тедеев – о скандале вокруг Мамиашвили и Валиева

Бывший главный тренер сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о поведении главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, который агрессивно наградил экс-россиянина, бронзового призёра Игр 2024 года Чермена Валиева из Албании, завоевавшего золото на ЧЕ-2025 по борьбе в категории до 74 кг. Мамиашвили дерзко надел медаль на чемпиона соревнований, после чего тот слегка отмахнулся.

«Не могу не прокомментировать произошедший на церемонии награждения инцидент с участием президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и воспитанника осетинской школы Чермена Валиева, выступающего за Албанию.

Поведение Мамиашвили не вписывается ни в какие рамки дозволенного и противоречит всем существующим спортивным принципам, гуманистическим идеалам, борцовским традициям, складывавшимся на протяжении многих веков. Использование нецензурной лексики и обвинение спортсмена в надуманном предательстве не только унижает достоинство спортсмена, но и бросает тень на весь спорт. Данный инцидент не только позорит лично руководителя Федерации, но и наносит ущерб репутации всей России, так как транслируется в прямом эфире на всю Европу. Как можно не задумываться об этом и подрывать имидж страны на международной арене? Как можно не беречь репутацию государства, лицом которого ты являешься? Может как раз это и есть предательство!?

А вообще, хотелось бы поинтересоваться у Мамиашвили, с какой совестью он говорит кому-то о предательстве, если сам уже много лет в прямом смысле продаёт борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие нашего вида спорта, а исключительно в собственный карман.

Каким лицемером нужно быть, чтобы вместо поздравлений новоиспеченному чемпиону, молодому и прогрессивному атлету, который от А до Я ведёт себя по-мужски и честно побеждает, высказывать какие-то претензии. Чермен сдержался, как и положено младшему, воспитанному в кавказских традициях, но я бы даже медаль из рук такого недостаршего никогда не взял…

В любом случае, какие бы разбирательства не шли в дальнейшем, что бы сейчас не происходило, я в любой момент встану рядом с Черменом, как и рядом с любым борцом, в адрес которого будет допущена такая вопиющая несправедливость!» — написал Тедеев на личной странице в своей социальной сети.

В финале Валиев одолел олимпийского чемпиона 2020 года, трёхкратного чемпиона мира российского борца вольного стиля Заурбека Сидакова.