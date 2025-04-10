Чемпиона мира по снукеру отстранили от соревнований на фоне обвинений о насилии над детьми

Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) отстранила шотландского снукериста Грэма Дотта от соревнований на время разбирательств по делу о сексуальном насилии над тремя детьми. Об этом сообщила пресс-служба организации на сайте.

«Грэм Дотт был отстранён из-за дела, которое должно рассматриваться в Верховном суде Шотландии. Пока судебные разбирательства продолжаются, WPBSA неуместно давать какие-либо дальнейшие комментарии», — говорится в заявлении.

Дотту предъявлены два обвинения против мальчика и девочки, которым на момент предполагаемых инцидентов было около 10 лет. Его также подозревают в сексуальном насилии над мальчиком в период с 2006 по 2010 год.