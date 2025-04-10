Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпиона мира по снукеру отстранили от соревнований на фоне обвинений о насилии над детьми

Чемпиона мира по снукеру отстранили от соревнований на фоне обвинений о насилии над детьми
Комментарии

Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) отстранила шотландского снукериста Грэма Дотта от соревнований на время разбирательств по делу о сексуальном насилии над тремя детьми. Об этом сообщила пресс-служба организации на сайте.

«Грэм Дотт был отстранён из-за дела, которое должно рассматриваться в Верховном суде Шотландии. Пока судебные разбирательства продолжаются, WPBSA неуместно давать какие-либо дальнейшие комментарии», — говорится в заявлении.

Дотту предъявлены два обвинения против мальчика и девочки, которым на момент предполагаемых инцидентов было около 10 лет. Его также подозревают в сексуальном насилии над мальчиком в период с 2006 по 2010 год.

Материалы по теме
Чемпиону мира по снукеру предъявлено обвинение в сексуальном насилии над двумя детьми
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android