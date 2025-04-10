Шесть смешанных дисциплин добавится на ОИ-2028

В обновлённой программе Олимпийских игр 2028 года появится сразу шесть новых смешанных дисциплин, в которых будут разыгрываться медали, сообщает официальный сайт соревнований.

К уже имеющимся смешанным дисциплинам добавятся совместные командные соревнования в таких видах спорта, как стрельба из лука, спортивная гимнастика, лёгкая атлетика (смешанная эстафета 4х100 м), гребля (смешанная двойка-парная), гольф, настольный теннис. Формат соревнований для новой смешанной команды в спортивной гимнастике будет окончательно утверждён и объявлен Международной федерацией гимнастики позднее.

Напомним, Олимпийские игры — 2028 года пройдут в американском Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.