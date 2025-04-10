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Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Пити собирается поехать на четвёртую Олимпиаду

Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Пити собирается поехать на четвёртую Олимпиаду
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Британский пловец трёхкратный чемпион Олимпийских игр Адам Пити решил готовиться к своей четвёртой Олимпиаде после того, как стало известно, что в программу соревнований войдут спринтерские дистанции в плавании брассом, на спине и баттерфляем.

«Спринтерские соревнования на 50 м брассом были добавлены в программу Лос-Анджелеса-2028, что подтверждает моё намерение попасть на четвёртые Олимпийские игры. Это лучший результат для нашего невероятного спорта и даст возможность большему числу людей стать частью Игр и оставаться в спорте намного дольше», — написал Пити в одной из социальных сетей.

Напомним, британский пловец является трёхкратным Олимпийским чемпионом в плавании на 100 м брассом (Рио-2016 и Токио-2020) и в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м (Токио-2020). На прошедших Олимпийских играх в Париже-2024 он стал серебряным призёром в плавании на 100 м брассом.

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