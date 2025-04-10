Михаил Дегтярёв: сумасшедший хоббихорсинг никто видом спорта в России не признает

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что у занятия «хоббихорсинг» нет шансов быть признанным видом спорта в России.

Хоббихорсинг — молодёжное течение, посвящённое езде на игрушечных лошадях. В основе этой спортивной активности лежат правила конного спорта, но применяются они не к лошадям, а к людям.

«Видов спорта очень много. У нас 150 видов спорта и разных федераций, из них около 50 — это олимпийские виды. И постоянно нарождаются какие-то новые виды, многие вызывают резонанс. Этот сумасшедший хоббихорсинг тут раздули. Конечно, его никто видом спорта в России не признает, это глупость», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».