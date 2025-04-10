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В России будет создан кодекс этики из-за смены спортсменами гражданства

В России будет создан кодекс этики из-за смены спортсменами гражданства
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что в разработку вошёл кодекс этики российского спорта в связи со сменой гражданства спортсменов.

«Когда воспитанные Россией спортсмены меняют флаг, это вызывает горечь, недопонимание и вопросы у людей. Это большая проблема, и, чтобы эту тему расшить, могу анонсировать: нами уже начата разработка кодекса этики российского спорта.

Будем его принимать в ближайшие недели на коллегии Минспорта. Будем, можно сказать, подписываться, начиная с самого верха, с меня, министра, и до самого начинающего спортсмена, чтобы понимали, что защищать цвета России, российского флага, любить Россию, регион, город, школу, клуб – это важно», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

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