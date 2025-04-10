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«Я заложник ситуации». Шорт-трекист Елистратов — о допуске на Олимпиаду

«Я заложник ситуации». Шорт-трекист Елистратов — о допуске на Олимпиаду
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Семён Елистратов поделился своим мнением насчёт участия в Олимпийских играх 2026 года, которые примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

«Я не президент Международного олимпийского комитета, мне судить сложно. Я заложник ситуации, у меня нет сил и полномочий на её решение. Что могу сделать как спортсмен, я могу честно относиться к своему делу, трудиться, показывать результат. То есть готовиться каждый день усердно, чтобы, когда нас допустят, быть готовым», — приводит слова Елистратова ТАСС.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях, однако в декабре 2024-го одобрил допуск россиян и белорусов под нейтральным статусом.

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