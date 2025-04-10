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Сборная России по футзалу обыграла Таиланд

Сборная России по футзалу обыграла Таиланд
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Российская команда с трудом взяла верх над хозяевами международного турнира SAT Futsal Championship — сборной Таиланда, завершив встречу со счётом 3:2, сообщает ТАСС.

Голы в составе российской сборной забили: Сергей Денисов (пятая минута встречи), Антон Соколов (37), Янар Асадов (38). Сборная Таиланда ответила голами Атиппонга Мунплая (6) и Апивата Чаемчарона (12).

Сборная России одержала вторую победу на турнире, ранее со счётом 2:1 была обыграна сборная Ирана. Свой следующий матч российские футболисты проведут 12 апреля с командой Кувейта.

В Международном рейтинге ФИФА сборная России располагается на восьмом месте, Таиланд — на пятом, Иран — на девятом, а Кувейт занимает 27-ю строчку.

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