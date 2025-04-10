Министр спорта России Михаил Дегтярёв поддержал возвращение пива на спортивные стадионы

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, как относится к идее возвращения пива на спортивные стадионы России.

«У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища. Это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, к спорту, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, — они не спортсмены, они болельщики, они субъекты спорта. В 2018 году на чемпионате мира (2018) мы разрешали пиво, и ничего: атмосфера была хорошей, инцидентов не было.

А сейчас надо понимать, что если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Вот эту кассу можно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание спортобъектов. Я в наших людей верю, люблю их, доверяю им и считаю, что можно было бы вернуть. Диалог идёт вяло, но у меня позиция однозначная: кассу от потребления слабоалкогольных напитков нужно возвращать из магазина на спортсооружения», — сказал Дегтярёв в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.