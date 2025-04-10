Россиянка Екатерина Вербина завоевала золото чемпионата Европы — 2025 по вольной борьбе

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24-летняя российская спортсменка Екатерина Вербина завоевала золото чемпионата Европы — 2025 по вольной борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Братиславе (Словакия).

В финальной схватке Вербина в упорной борьбе победила француженку российского происхождения Татьяну Дебьен со счётом 6:5. На последних секундах россиянка смогла провести приём, который судьи оценили в 2 балла. Тем самым Екатерина вырвала у соперницы победу.

Путь Екатерины Вербиной к золоту ЧЕ-2025:

четвертьфинал: Екатерина Вербина (Россия) — Туба Демир (Турция) 13:6;

полуфинал: Екатерина Вербина (Россия) — Александра Хоменец (Украина) 9:3.

Там же, на ЧЕ-2025, в весовой категории до 50 кг россиянка Надежда Соколова завоевала бронзу.