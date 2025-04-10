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«Назвал меня предателем родины». Борец Валиев — о скандале с Мамиашвили на ЧЕ-2025

«Назвал меня предателем родины». Борец Валиев — о скандале с Мамиашвили на ЧЕ-2025
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Экс-россиянин, бронзовый призёр Игр 2024 года Чермен Валиев из Албании рассказал, что произошло на церемонии награждения чемпионата Европы — 2025.

— Когда я переходил выступать за другую страну, соблюдал все рамки международного перехода, всё официально подписывалось. Я заплатил взнос — € 5 тыс. в международную федерацию и € 5 тыс. — в Федерацию борьбы России.

— Что произошло на церемонии награждения?
— Михаил Геразиевич назвал меня предателем Родины. Я был в недоумении…

— Пытались ли вы поговорить с ним после ситуации на награждении?
— Я подходил к нему, но организаторы увели меня, — приводит слова Валиева «Матч ТВ».

Валиев завоевал золото на ЧЕ-2025 по борьбе в категории до 74 кг. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили дерзко надел медаль на чемпиона соревнований, после чего тот слегка отмахнулся.

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