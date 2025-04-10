Мамиашвили: путь Валиева — это путь предателя. Нравится ему это или нет — его выбор

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о своих взаимоотношениях с экс-россиянином бронзовым призёром Игр 2024 года Черменом Валиевым, ныне представляющим Албанию, на фоне громкого скандала на текущем чемпионате Европы — 2025 в Братиславе, где Валиев завоевал золото в категории до 74 кг.

Напомним, Мамиашвили награждал Валиева. Михаил неожиданно дерзко надел медаль на чемпиона соревнований и что-то ему сказал, после чего тот слегка отмахнулся.

«Между нами [с Валиевым] прекрасные отношения. Надеюсь, его ждёт счастливое будущее. Сама позиция может нравиться или не нравиться, но это его выбор. Я сказал, что это путь предателя. Это путь. Потому что есть разные пути к своей цели. По моему мнению, это так. Но я не истина в последней инстанции. И здесь уже бессмысленно апеллировать к тому, что кто-то кого-то обидел. Мы же не дети. Я думаю, что тот же Валиев не из разряда тех, кого можно просто так обидеть», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».