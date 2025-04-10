Тедеев: Мамиашвили показал своё лицо. Таким функционерам не место в Федерации

Бывший главный тренер сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев жёстко раскритиковал отношение президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили к российским спортсменам, сменившим гражданство.

«Ни для кого не секрет: каждый спортсмен платит деньги за то, чтобы президент Федерации дал открепительное письмо, что он не против, если спортсмен будет выступать за другую страну. Доказательство всему этому — письмо, которое они получают от Федерации борьбы России, там есть одна подпись, и она от президента Федерации. И других подписей там не бывает. Ответственность за все переходы и то, что ребята платят деньги за переход, несёт один человек — это Мамиашвили.

Разамбек Жамалов — олимпийский чемпион 2024 года за Узбекистан, Чермен Валиев — призёр Олимпийских игр за Албанию, Ахмед Тажудинов — олимпийский чемпион за Бахрейн, Магомед Рамазанов — олимпийский чемпион за Болгарию, Ислам Дудаев — призёр Олимпийских игр за Албанию. Систематически приносящие медали Словакии Салказанов, Цакулов, Макоев. Наверняка ещё кого-то забываю. Это все наши спортсмены, выступавшие за сборную России. И как их отпустили, на каких условиях?

Лучшим хоккеистом и снайпером во все времена стал Овечкин, обогнал знаменитого хоккеиста Гретцки. Сегодня он выступает за НХЛ, но это не значит, что он предатель, он наш — россиянин. Мы также гордимся им, президент страны гордится им и поздравляет его. Наши футболисты тоже выступают за другие клубы, они что, предатели? За какую бы страну наши ребята ни выступали, мы гордимся ими, потому что они — россияне. Они приезжают на Родину, мы гордимся этим, они подают пример подрастающему поколению.

Мамиашвили показал своё лицо. Таким спортивным функционерам не место в Федерации борьбы России и в других федерациях — тоже. Это спорт, а спорт с политикой мешать не надо. Если кто-то мешает, то надо определиться: либо спорт, либо политика. Если спортивный функционер такие анализы делает, то ему надо уходить от спорта. Спортивный функционер должен определять и сплачивать все национальности, а не разделять. Пахнет национализмом. И коммерческую лавочку создавать из целой Федерации тоже не нужно», — написал Тедеев в социальных сетях.