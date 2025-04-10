Анастасия Сидельникова завоевала золото чемпионата Европы — 2025 по борьбе

Чемпионка мира среди юниоров 2021 года, двукратная чемпионка России Анастасия Сидельникова завоевала золото чемпионата Европы — 2025 по спортивной борьбе в Братиславе (Словакия) в весовой категории до 59 кг.

В решающей схватке Сидельникова победила представительницу Турции Бедиху Гюн со счётом 4:2. Развязка поединка случилась на последних секундах. Бронзовые награды в данной весовой категории завоевали украинка Алина Филипович и итальянка Аврора Руссо.

Путь Анастасии Сидельниковой к золоту ЧЕ-2025:

четвертьфинал: Анастасия Сидельникова (Россия) — Алина Филипович (Украина) — 7:3;

полуфинал: Анастасия Сидельникова (Россия) — Эрика Богнар (Венгрия) — 6:0.