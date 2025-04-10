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Мамиашвили — о критике Тедеева: а куда же ты смотрел? Сиди, рот закрой и молчи

Мамиашвили — о критике Тедеева: а куда же ты смотрел? Сиди, рот закрой и молчи
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил на критику со стороны бывшего главного тренера сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеева. Тедеев возмущён скандалом на чемпионате Европы – 2025 и тем, как Мамиашвили относится к спортсменам, решившим сменить спортивное гражданство.

«А как же так, ты 20 лет главный тренер и вице-президент федерации, ты основной человек, через тебя проходит весь состав, куда же ты смотрел тогда? Как же ты закрывал глаза, если был мерзавец, который распродал всё? Тогда откуда эти недопонимания, когда спортсмены так или иначе пытаются сменить спортивное гражданство? Если продал и продал. Сиди, рот закрой и молчи. Ты же продал. Десятилетиями это происходит у тебя на глазах, это твоя команда, у тебя колоссальный опыт, знаешь, что делать в таких ситуациях. Пиши заявление на людей», — приводит слова Мамиашвили News.ru.

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