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МОК объявил о новых дисциплинах, которые вошли в программу Олимпиады-2028

МОК объявил о новых дисциплинах, которые вошли в программу Олимпиады-2028
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В Международном олимпийском комитете объявили о нововведениях в программе летних Игр. Новые дисциплины вошли в календарь Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе (США).

Впервые в истории футбольного турнира на ОИ количество женских команд будет больше мужских — 16 против 12. В боксе в женские соревнования добавили дополнительную весовую категорию для уравнения квот обоих полов. Следуя этой политике, в МОК решили добавить и две женские команды в водном поло.

Увеличилось количество соревнований в смешанном формате. Так, в лёгкой атлетике будут разыгрывать медали в микст-эстафете 4х100 метров. Подобные командные дисциплины появились в стрельбе из лука, гольфе, спортивной гимнастике, настольном теннисе. В гребле будет проведён смешанный прибрежный спринт — первая часть соревнований пройдёт по песку, вторая — на воде.

Расширился турнир в баскетболе 3х3, где количество команд, участвующих в турнирах мужчин и женщин, увеличилось с 8 до 12. В спортивном скалолазании будут разыгрываться медали в отдельных видах: боулдеринге и скалолазании. Также включены заплывы на дистанциях 50 метров во всех стилях плавания, сообщила пресс-служба организации.

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