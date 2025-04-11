Европейский союз дзюдо допустил сборную России до командного чемпионата Европы — 2025

Европейский союз дзюдо (EJU) принял решение о допуске сборной России до командного чемпионата Европы — 2025 в Подгорице (Черногория). Об этом сообщил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.

«Наша главная задача — выступать на международных соревнованиях в полноценном формате, как мы это всегда делали раньше: с флагом, с гимном, в команде. И мы постепенно её выполняем, в том числе благодаря поддержке Международной федерации дзюдо и других национальных федераций. На чемпионате Европы, как и на предстоящем чемпионате мира, планируем участвовать в личных и командных соревнованиях. Следующим шагом должно стать возвращение национального флага и гимна», — приводит слова Соловейчика пресс-служба ФДР.

Командный чемпионат Европы пройдёт 27 апреля. На турнире выступят как мужчины, так и женщины.