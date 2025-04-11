Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Европейский союз дзюдо допустил сборную России до командного чемпионата Европы — 2025

Европейский союз дзюдо допустил сборную России до командного чемпионата Европы — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Европейский союз дзюдо (EJU) принял решение о допуске сборной России до командного чемпионата Европы — 2025 в Подгорице (Черногория). Об этом сообщил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.

«Наша главная задача — выступать на международных соревнованиях в полноценном формате, как мы это всегда делали раньше: с флагом, с гимном, в команде. И мы постепенно её выполняем, в том числе благодаря поддержке Международной федерации дзюдо и других национальных федераций. На чемпионате Европы, как и на предстоящем чемпионате мира, планируем участвовать в личных и командных соревнованиях. Следующим шагом должно стать возвращение национального флага и гимна», — приводит слова Соловейчика пресс-служба ФДР.

Командный чемпионат Европы пройдёт 27 апреля. На турнире выступят как мужчины, так и женщины.

Материалы по теме
Острый конфликт Михаила Мамиашвили с бывшим российским борцом на ЧЕ-2025. Что случилось?
Острый конфликт Михаила Мамиашвили с бывшим российским борцом на ЧЕ-2025. Что случилось?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android