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World Athletics включила в новый пул допинг-тестирования 40 российских легкоатлетов

World Athletics включила в новый пул допинг-тестирования 40 российских легкоатлетов
Полина Кнороз
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40 российских легкоатлетов были включены в новый регистрируемый пул допинг-тестирования World Athletics. Об этом сообщили в ТАСС.

В поле зрения допинг-инспекторов оказались, в частности, Мария Ласицкене, Полина Кнороз, Тимур Моргунов, Екатерина Конева, Мария Кочанова, Данил Лысенко, Кристина и Артём Макаренко, Илья Иванюк, Полина Ткалич, Михаил Шмыков, Александр Соловьёв, Эмилия Тангара, Сергей Широбоков, Наталья Спиридонова, Валерий Пронкин, Дарья Нидбайкина.

В список также вошли Анастасия Колчина, Эльвира Чепарёва, Клавдия Афанасьева, Василий Мизинов, Сергей Кожевников, Максим Денисов, Рейхан Каграманова, Степан Веткин, Андрей Романов, Елизавета Царёва, Софья Палкина, Фёдор Иванов, Константин Крылов, Максим Шелих, Серафим Солодовников, Дарья Азарова, Ксения Дружинина, Виктория Погребняк, Екатерина Ивонина и Александра Перова, Алексей Худяков, Виолетта Игнатьева и Софья Якушина.

Российские легкоатлеты отстранены от международных турниров с 2015 года.

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